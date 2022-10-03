В Бирилюсском районе четыре семьи получили благоустроенные квартиры

Четыре семьи из посёлков Малая Кеть и Проточный (Бирилюсский район) переселились из не предназначенного для проживания жилья в благоустроенные квартиры, сообщили в министерстве строительства Красноярского края.

Переселенцам предоставлены соцвыплаты для приобретения жилья по программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан».

Программа по переселению из не предназначенных для проживания строений, созданных во время промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, реализуется с 2020 года. За этот период расселились 35 семей из Таймырского Долгано-Ненецкого и Бирилюсского районов, а также Назарово.

В 2023 году запланировано переселить ещё три семьи из Бирилюсского района.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын