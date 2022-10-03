Регбисты «Красного Яра» в гостях победили московское «Динамо»

Регбийный клуб из Красноярска «Красный Яр» провели выездной матч чемпионата России в Москве против местного «Динамо». Игра закончилась победой красноярцев со счётом 28:16.

Игрок «Красного Яра» Грант Товмасян занёс три попытки, ещё одну – Дилан Смит. Кроме того, Смит записал четыре реализации.

Благодаря победе над «Динамо» клуб из Красноярска упрочил свое положение на четвёртой строчке чемпионата России. Следующая игра «Красного Яра» пройдёт 9 октября на выезде против монинского «ВВА-Подмосковье».

Фото: © Минспорта Красноярского края