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В Красноярске сотрудник Дома офицеров имел поддельное звание заслуженного работника культуры РФ

Главная Общество
Красноярск
11:06 3 Октября 2022
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
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Прокуратурой установлено, что один из работников КГАУ «Дом офицеров» для незаконного получения денег сфальсифицировал удостоверение о присвоении почётного звания и нагрудный знак «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и предоставил подделки работодателю.

Как сообщили в ведомстве, с 2013 года по 2020 год мошенник получил более 330 тысяч рублей.

Во время расследования материальный ущерб, причинённый Министерству культуры Красноярского края, возмещён.

Злоумышленника обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких

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