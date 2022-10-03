В Красноярском крае осудят за жёсткую посадку командира вертолёта

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего командира вертолёта по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ, 11 ноября 2021 года командир вертолёта Ми-8АМТ, следовавшего по маршруту «Валек» - «Игарка (Городская)» - «Светлогорск (Плотина)» - «Валек» при заходе на посадочную площадку (пос. Светлогорск), в условиях попутного ветра допустил попадание воздушного судна в «вихревое кольцо». Тем самым он допустил ошибки в технике пилотирования — позднее гашение скорости полёта во время захода на посадку и несвоевременное увеличение мощности двигателей в условиях уменьшения приборной скорости и роста вертикальной скорости снижения вертолёта, при отсутствии контроля за величиной вертикальной скорости снижения.

В результате в 11:45 произошло столкновение Ми-8АМТ с землёй, в лесу в 800 м от посадочной площадки. На борту находились три члена экипажа. Никто не пострадал.

Эксплуатанту АО «Норильск Авиа» причинён ущерб более 36 млн. руб.

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