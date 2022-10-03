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В Красноярском крае сельхозкооперативы могут получить 20 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
10:27 3 Октября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, сельское хозяйство
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В Минсельхозе Красноярского края включительно до 21 октября принимают заявки от региональных сельхозкооперативов на гранты для развития. В этом году размер поддержки увеличен с 5 млн руб. до 10 и 20 млн руб. (в зависимости от целей конкурсантов). Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

— Эти гранты — одна из самых востребованных в регионе мер госпомощи для укрепления на селе малого агробизнеса. В этом году из-за роста цен на материально-технические ресурсы губернатор Красноярского края Александр Усс поставил задачу увеличить гранты в несколько раз. Соответственно, вырос и объём финансирования (до 120 млн руб.), — рассказал Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

На грант до 20 млн руб. может рассчитывать с/х кооператив, планирующий покупать оборудование и модульные объекты для убоя с/х животных. До 10 млн руб. предусмотрено на покупку оборудования, в том числе для хранения, первичной обработки и определения качества молока, транспорта для перевозки сельхозживотных, пищевых продуктов и жидкостей. Деньги нужно использовать за год после получения.

В этом году, помимо отбора заявок на соответствие необходимое требование — очное собеседование с конкурсантами. Преимущество имеют кооперативы, впервые подавшие заявки на отбор.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства Красноярского края.

Фото: © Олег Кузьмин

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