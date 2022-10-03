Красноярец придумал историю об оформленном на него кредите, чтобы не отдавать долг

В Красноярске судом было вынесен приговор в отношении 44-летнего местного жителя, который обвинялся в заведомо ложном сообщении о преступлении. Всё началось с того, что подсудимый обратился в полицию и рассказал, что неизвестные оформили на него микрозайм на 5 тыс рублей. Красноярске при этом вёл себя неуверенно и путался в показаниях.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленник сообщил о вымышленном преступлении ради того, чтобы не отдавать деньги по кредиту, который он сам и оформил. Было установлено, что красноярец употреблял спиртное вместе с друзьями, а когда закончился алкоголь, пошёл в микрофинансовую организацию и взял в кредит на пять тысяч рублей на добавку.

По решению суда мужчина был приговорён к одному году условное.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид