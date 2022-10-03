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В Красноярске действие льгот по земельному налогу кластеров «Сопка» и «Радуга» продлят до 2026 года

Главная Общество
Красноярск
10:07 3 Октября 2022
общество, красноярск, депутаты, налоги
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На заседании комиссии по бюджету, собственности и экономической политике депутаты рассмотрели проект решения городского Совета о внесении изменения в решение о местных налогах в Красноярске. Светлана Козырская, начальник отдела налоговой политики департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска предложила продлить действие льгот по земельному налогу кластеров «Сопка» и «Радуга» до 2026 года. Там ежедневно тренируются около 800 человек. Парковую зону каждый день посещают порядка 300 человек. Принято решение о передаче этих объектов СФУ. Льгота оценена Красспортом и признана эффективной и востребованной. Проект согласован управлением федеральной налоговой службы по Красноярскому краю.

По итогам рассмотрения комиссия решила рекомендовать городскому Совету проект поддержать, пишут на сайте Красноярского городского Совета депутатов.

Фото: © министерство спорта Красноярского края

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