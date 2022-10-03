Хоккеистки «Бирюсы» разгромили в Красноярске «7.62»

В воскресенье, 2 октября, в Красноярске ЖХК «Бирюса» провела вторую игру в рамках домашней серии в новом сезоне. Красноярки на своём льду принимали команду «7.62» из Воскресенска. Встреча завершилась разгромом хоккеисток воскресенского клуба со счётом 9:1.

Хоккеистка красноярской «Бирюсы» Карина Верховцева оформила покер в прошедшей игре. Отметим, что это шестая победа подряд клуба из Красноярска.

Свой следующий матч «Бирюса» проведёт 5 октября в Красноярске и сыграет против «Динамо-Невы».

Фото: © ЖХК «Бирюса»