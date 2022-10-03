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Хоккеистки «Бирюсы» разгромили в Красноярске «7.62»

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Красноярск
10:02 3 Октября 2022
красноярск, хоккей, команда, победа, спорт, матч
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В воскресенье, 2 октября, в Красноярске ЖХК «Бирюса» провела вторую игру в рамках домашней серии в новом сезоне. Красноярки на своём льду принимали команду «7.62» из Воскресенска. Встреча завершилась разгромом хоккеисток воскресенского клуба со счётом 9:1. 

Хоккеистка красноярской «Бирюсы» Карина Верховцева оформила покер в прошедшей игре. Отметим, что это шестая победа подряд клуба из Красноярска. 
Свой следующий матч «Бирюса» проведёт 5 октября в Красноярске и сыграет против «Динамо-Невы». 

Фото: © ЖХК «Бирюса» 

 

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