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В Красноярске состоялся концерт в честь дня пожилых людей

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Красноярск
09:55 3 Октября 2022
общество, красноярск, концерт, пенсионеры
Фотография © krskstate.ru
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В БКЗ прошёл концерт, посвящённый Международному дню пожилых людей. На мероприятие пришли ветераны войны и труда, представители общественных ветеранских организаций и организаций инвалидов, люди пожилого возраста, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края.

В Красноярске состоялся концерт в честь дня пожилых людей

Одним из почётных гостей стала участница Великой Отечественной войны Татьяна Голубева. Отметим, что ей в декабре исполнится 104 года.

В Красноярске состоялся концерт в честь дня пожилых людей

Выступили филармонический русский оркестр им. Бардина, солисты краевой филармонии: Марина Вишневская, Алексей Орлов, Владимир Козловский, Виталий Осипов, Надежда Кармаева, Андрей Лугавской, детский хореографический ансамбль «Орлёнок», фольклорный театр «Ладов день» и т.д.

В Красноярске состоялся концерт в честь дня пожилых людей
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