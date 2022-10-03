В Красноярске состоялся концерт в честь дня пожилых людей

В БКЗ прошёл концерт, посвящённый Международному дню пожилых людей. На мероприятие пришли ветераны войны и труда, представители общественных ветеранских организаций и организаций инвалидов, люди пожилого возраста, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края.

Одним из почётных гостей стала участница Великой Отечественной войны Татьяна Голубева. Отметим, что ей в декабре исполнится 104 года.

Выступили филармонический русский оркестр им. Бардина, солисты краевой филармонии: Марина Вишневская, Алексей Орлов, Владимир Козловский, Виталий Осипов, Надежда Кармаева, Андрей Лугавской, детский хореографический ансамбль «Орлёнок», фольклорный театр «Ладов день» и т.д.