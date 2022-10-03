Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

С начала года 5 684 жителя Красноярского края перевели мошенникам 1 026 523 416 рублей. За неделю же жертвами интернет-преступников стали 146 человек, они перевели 24 523 416 руб.

Например, жительнице Железнодорожного района позвонил мужчина и представился банковским сотрудником. Злоумышленник сообщил, что для сохранения денег на банковском счёте, их необходимо перевести на безопасный счёт. Потерпевшая перевела на лицевой счёт мошенника 2,6 млн руб., сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина