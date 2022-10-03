В Красноярске после капремонта открылась школа №42

В понедельник, 3 октября, в Красноярске после капремонта в Свердловском районе вновь заработала школа №42. Об этом рассказал депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.

После возобновления работы в школу вернулись 987 учеников. Отметим, что здание закрылось на ремонт в мае минувшего года.

В рамках работ была отремонтирована кровля, отмостки, входные группы, стены, спортзал, парапеты и козырьки, асфальтовое покрытие, потолок пищеблока.

Также на территории школы появилась площадь флагштоком, где перед первым уроком подняли флаг России.

Фото: © Telegram-канал Ильи Зайцева