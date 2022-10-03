19-летний красноярец получил 120 часов работ за кражу телефона стоимостью 19 тыс. рублей

В Красноярске осудили 19-летнего молодого человека. Он обманом украл телефон. Воришку отправили на исправительные работы.

В дежурную часть с заявлением обратился 25-летний мужчина и рассказал, что неизвестный на улице обманом похитил у него телефон стоимостью 19 тыс. руб. Полицейские выяснили, что потерпевший ночью пошёл в магазин. Возле торговой точки он познакомился с двумя девушками. Во время разговора к ним подошёл молодой человек, и они решили все вместе прогуляться. Новый знакомый попросил у потерпевшего телефон, пояснив, что ему необходимо посветить фонарём на участок дороги. Мужчина согласился. Сначала они шли рядом, затем знакомый шёл позади, а в какой-то момент и вовсе пропал

Подозреваемым оказался ранее судимый 19-летний юноша. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Железнодорожный районный суд назначил ему наказание — 120 часов обязательных работ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко