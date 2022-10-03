В Красноярске на Металлургов мужчина избил девушку ногами по голове

В соцсетях Красноярска полицейские нашли видеозапись, на которой запечатлено избиение девушки. Всё произошло в ночные часы в Советском районе на улице Металлургов. Мужчина жестоко избил девушку, пиная её ногами по голове. Также злоумышленник использовал кулаки. Несмотря на случившееся, сообщений и заявлений по данному факту в дежурную часть полиции не поступало.

На данный момент правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены и опрошены возможные очевидцы произошедшего, участники конфликта и его причины.

Фото: © «ЧП Красноярск»