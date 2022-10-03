Красноярский радиоведущий Гоша Борода покинул шоу «Zажигание»

Известная радиостанция «Красноярск Главный» лишилась одного из своих популярных ведущих. Георгий Рубало, известный как «Гоша Борода», покинул шоу «Zажигание». Об этом заявили в соцсетях радиостанции.

Отметим, что Георгий проработал в качестве радиоведущего на станции 11 лет. Причина его ухода – он решил отправиться покорять Москву.

Добавим, что ранее Sibnovosti писали об уходе ещё одного ведущего шоу «Zажигание» Олега «Тринадцатого» Позднякова. Теперь он будет фермером.

Фото: © Радио «Красноярск Главный»