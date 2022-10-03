Красноярцев ждёт затмение Солнца и два звездопада

Два метеорных «дождя» достигнут максимума своего действия в начале и конце октября, сообщает московский Планетарий.

8 октября — Дракониды (до 15 метеоров в час);

21 октября — Ориониды (до 20 метеоров в час).

При безоблачной погоде условия наблюдения метеоров Драконид не благоприятны (полнолуние). При этом наблюдению Орионид Луна не помешает, она близка к новолунию.

Дракониды — это периодический поток, действующий ежегодно с 6 по 10 октября, ориониды же действуют ежегодно со 2 октября до 7 ноября.

Кроме того, 25 октября произойдёт частное затмение Солнца. Это будет второе солнечное затмение в этом году. Затмение будет наблюдаться в 18:00.

Фото: © vk.com/planetarium_mos