В Красноярске ожидается магнитная буря

Геомагнитные выбросы «накроют» Красноярск 4 октября. При этом 3 октября магнитосфера будет возбуждённой.

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая её. Увеличивается риск образования тромбов, снижается газообмен организма. У гипертоников повышается артериальное давление, а у людей с пониженным давлением, наоборот, оно падает ещё ниже. Кроме того, увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Метеочувствительным людям медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, избегать стрессов и нервных нагрузок.

Фото: © Роскосмос / Олег Артемьев