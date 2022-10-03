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В Красноярске ожидается магнитная буря

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Красноярск
08:48 3 Октября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае
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Геомагнитные выбросы «накроют» Красноярск 4 октября. При этом 3 октября магнитосфера будет возбуждённой.

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая её. Увеличивается риск образования тромбов, снижается газообмен организма. У гипертоников повышается артериальное давление, а у людей с пониженным давлением, наоборот, оно падает ещё ниже. Кроме того, увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Метеочувствительным людям медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, избегать стрессов и нервных нагрузок.

Фото: © Роскосмос / Олег Артемьев

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