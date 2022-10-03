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Один человек погиб при пожаре в дачном доме в Емельяновском районе

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Красноярск
08:43 3 Октября 2022
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В воскресенье, второго октября, в Красноярском крае спасателями было потушено 13 техногенных пожаров. В одном из возгораний погиб человек.

По официальным данным, в Емельяновском районе загорелся дачный дом. В результате при пожаре погиб человек. Предварительная причина возгорания – нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Из-за похолодания спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью обогревательных приборов и печей.

Фото: © ГУ МЧС по Красноярскому краю

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