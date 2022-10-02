Власти Красноярска просят не завышать цены на армейскую экипировку

Администрация города обратила внимание на завышенные цены на армейскую экипировку.

В Красноярске числятся 48 организаций, занимающихся производством и продажей амуниции и других предметов. Им направлены письма-предупреждения в отношении повышения цен, в телефонном режиме проведены переговоры о недопущении необоснованного повышения цен. Об этом сообщает администрация города Красноярска.

УФАС проверит обоснованность роста цен на амуниции, тактическую одежду, спальные мешки, термобельё, рюкзаки, трекинговую обувь, походные аксессуары и т.д.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf