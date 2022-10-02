2 октября
Красноярск
погода +4 °C
55.3
 
€ 52.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Власти Красноярска просят не завышать цены на армейскую экипировку

Главная Общество
Красноярск
11:57 2 Октября 2022
общество, красноярск, мобилизация, цены, уфас
версия для печати Ico_print

Администрация города обратила внимание на завышенные цены на армейскую экипировку.

В Красноярске числятся 48 организаций, занимающихся производством и продажей амуниции и других предметов. Им направлены письма-предупреждения в отношении повышения цен, в телефонном режиме проведены переговоры о недопущении необоснованного повышения цен. Об этом сообщает администрация города Красноярска.

УФАС проверит обоснованность роста цен на амуниции, тактическую одежду, спальные мешки, термобельё, рюкзаки, трекинговую обувь, походные аксессуары и т.д.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пропавшего журналиста из Железногорска нашли мёртвым

Пропавшего журналиста из Железногорска нашли мёртвым

2 Октября 2022 г.
Он был заядлым таёжником
Новости Красноярска: Мэр Красноярска поблагодарил жителей за помощь в сборах мобилизованных

Мэр Красноярска поблагодарил жителей за помощь в сборах мобилизованных

2 Октября 2022 г.
Также помощь оказывали предприятия и бизнес
Новости Красноярска: В Иланском районе водитель за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения заплатит 200 тыс. рублей

В Иланском районе водитель за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения заплатит 200 тыс. рублей

2 Октября 2022 г.
Также его лишили права управления транспортом на 2 года и 6 месяцев
Новости Красноярска: "Условия нормальные. Настрой позитивный": Рассказываем, как обустроились в части мобилизованные красноярцы

"Условия нормальные. Настрой позитивный": Рассказываем, как обустроились в части мобилизованные красноярцы

1 Октября 2022 г.
К ребятам ездил начальник мобилизационного отдела Николай Ивченко
Новости Красноярска: 200 тысяч рублей похитила у клиентов сотрудница мебельной фабрики в Минусинске

200 тысяч рублей похитила у клиентов сотрудница мебельной фабрики в Минусинске

1 Октября 2022 г.
Ей грозит до 5 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярске с 1 октября изменится схема движения автобуса № 99

В Красноярске с 1 октября изменится схема движения автобуса № 99

1 Октября 2022 г.
Предположительно до конца месяца
Новости компаний
29/09
ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

29 Сентября 2022 г.
Информация появилась на портале "объясняем.рф"
Новости Красноярска: Жители Ачинска летом платили за отопление из-за горячего полотенцесушителя

Жители Ачинска летом платили за отопление из-за горячего полотенцесушителя

29 Сентября 2022 г.
От противоправных действий ресурсоснабжающей организации пострадали сотни жителей
Новости Красноярска: Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

28 Сентября 2022 г.
Автотранспорт на границе оставляют уклонисты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru