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В Железногорске женщина перевела мошенникам 10 тысяч долларов

Главная Общество
Красноярск
14:00 2 Октября 2022
общество, происшествия, железногорск, мошенничество
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Жительница Железногорска перевела мошенникам, убедившим её в получении скорой прибыли, 10 тысяч долларов.

В полицию обратилась 33-летняя женщина. Она сообщила, что не может вернуть крупную сумму денег, вложенную в криптовалюту.

Полицейские выяснили, что пару недель назад она в соцсети познакомилась с «уроженцем Шанхая». Он общался с железногркой на русском и английском языках, писал ей, что находится в командировке в Люксембурге. Новый знакомый рассказал потерпевшей, что может помочь ей в получении дохода. Также он пояснил, что хорошо разбирается в криптовалюте и биржевой торговле.

Следуя указаниям злоумышленника, она скачала рекомендованные приложения на мобильный телефон. Затем потерпевшая в течение полутора недель переводила деньги и проводила операции по купле-продаже криптовалют на сайтах. Под предлогом покупки очередной партии валюты, женщина попыталась перевести ещё 600 тыс. Руб. на криптобиржу, но банк операцию заблокировал.

Обратившись к банковским работникам, она поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ. Виновникам грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко 

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