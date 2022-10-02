Мэр Красноярска поблагодарил жителей за помощь в сборах мобилизованных

Мэр Красноярска Владислав Логинов выразил благодарность жителям за помощь в сборах мобилизованных. Об этом он написал у себя на странице в социальной сети “ВКонтакте”.

— Благодарен всем жителям, предприятиям, бизнесу. Люди средствами, вещами, продуктами и просто добрыми словами поддерживают наших защитников. Конечно, для большинства из них главное – спокойствие за своих детей и жён, родителей, которые остались в Красноярске, - пишет он. - Поручил главам районов быть внимательными к каждой семье и чем возможно – помогать. Обязательно силами администрации и бизнеса продолжим обеспечивать ребят сухими пайками в дорогу. Время требует нашей сплоченности и взаимовыручки. Будем ждать наших ребят и обязательно со всем справимся!