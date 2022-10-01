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Верность или ревность: фильмы и сериалы о борьбе за свою семью

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Красноярск
18:00 1 Октября 2022
общество, кино, отдых
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Супружеские измены, секреты друг от друга, недовольство в браке и упорное желание его сохранить – вечные темы в кино. Преодолев период инфантильных мелодрам о том, что семью нужно сохранять любой ценой, наши кинематографисты обратились к настоящему психологизму, и сегодня российский фильм о трудностях в семейной жизни может быть абсолютно любым, в том числе и терапевтичным. К премьере на ТНТ сериала Жоры Крыжовникова «Нина» мы сделали подборку интересных фильмов и сериалов о том, как разные герои справляются с проблемами в браке и к каким неоднозначным выводам приходят после их решения.

«Нина»

Героиня Виктории Исаковой – нежная, экзальтированная женщина – не представляет себя вне брака. Она замужем уже в третий раз, от каждого брака у нее есть дети, и ее роль домохозяйки кажется ей не подлежащей сомнению. Но все меняется, когда Костя, третий муж, находит любовницу и объявляет о разводе. В шоке не только Нина, но и ее бывшие мужья, которым Костя при деятельном участии Нины помогал деньгами. Героине приходится съехать из дома – не шикарного особняка, но все же – в хлипкую квартирку, и вдруг осознать, что она совершенно несамостоятельна и не знает, как жить без мужского плеча. Нина начинает борьбу за возвращение Кости, однако с каждым эпизодом понимает, что настоящее счастье, возможно, не в нем. Смотрите с 3 октября в 20.00 на ТНТ.

«Верность»

В своей мелодраме Нигина Сайфуллаева едва ли не в первые в российском кино поднимает интимный вопрос и представляет героиню, которая решила, что раз секс в браке закончился, то у ее мужа точно есть любовница. Однако зрителю заранее известно, что никакой любовницы нет - просто так бывает. Лена, которую сыграла Евгения Громова, пускается во все тяжкие, чтобы свои желания удовлетворить, а также через избегание серьезного разговора с мужем (героем Александра Паля) спасти семью. Но психотерапия научила людей тому, что избегание – никогда не выход, и финал у картины душераздирающий.

«Измены»

Героиню Елены Лядовой, обаятельную женщину с мужем и тремя любовниками из разных миров, в момент выхода сериала Вадима Перельмана обсуждали все. Впервые в российском сериале появилась женщина, которая не стесняется своей раскованности, однако раз за разом возвращается к мужу и пытается сохранить свою странную и с виду совсем не крепкую семью. И сценаристка сериала Дарья Грацевич, мастер психологической драмы, подробно объяснит, почему.

«Бывшие»

В сериале о жизни зависимых людей с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым в главных ролях множество линий, которые переплетаются между собой так же странно, как это и бывает в обычной жизни. Темы семьи имеет для сериала огромное значение, ведь кроме семей традиционных здесь есть и семьи людей, которые сплотились благодаря групповой терапии. Как ни странно, проблемы в них такие же: ссоры с участниками, желание все бросить, поиск компромисса, стремление сохранить группу любой ценой и т.д.

«Обычная женщина»

В центре этого сериала оказалась героиня Анны Михалковой, владелица цветочного салона Марина Лаврова, мама двоих детей, которая готовится родить третьего. Марина узнала о романе своего мужа (Евгений Гришковец), однако разрывать брак с ним она не спешит. На самом деле, у Марины есть проблема поважнее: труп проститутки в отеле, который она использует как место встречи для своих «девочек» с богатыми клиентами. Да, у Марины есть вторая жизнь, она – сутенерша, и до такого поворота она дошла не без влияния семейных проблем. Следить за раскрытием деталей ее странной жизни жутко интересно, и в этом заслуга сценаристов сериала Дениса Уточкина и Марии Меленевской.

Фото:©РИА Новости/Валерий Мельников

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