"Условия нормальные. Настрой позитивный": Рассказываем, как обустроились в части мобилизованные красноярцы

Фотографии с красноярцами, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, опубликовала в своем Telegram-канале мэрия Красноярска. Специалисты городской администрации по поручению мэра Владислава Логинова лично проверили условия проживания земляков, которые были командированы в учебные части Омска и Новосибирска.

Заместитель руководителя департамента главы города - начальник мобилизационного отдела Николай Ивченко уже побывал в Новосибирске. Проверил, как устроились красноярцы, обеспечили их питанием, формой и какие у парней условия проживания.

По словам Ивченко, ребятам уже выдали обмундирование. На питание жалоб нет. Все красноярцы стараются держаться вместе и дружно.

"Настрой у парней позитивный. Сегодня собираются идти в баньку", - рассказал Николай Ивченко.

Фото:©Telegram-канал мэрии Красноярска