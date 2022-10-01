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200 тысяч рублей похитила у клиентов сотрудница мебельной фабрики в Минусинске

Главная Общество
Красноярск
12:26 1 Октября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, мошенники
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В Минусинске сотрудница мебельной фирмы  подозревается в мошенничестве. 44-летняя женщина оформляла договоры, а деньги присваивала себе. Известно о трех эпизодах её преступной деятельности. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

"В дежурную часть полиции с жалобой на мошенничество обратилась клиентка одной из мебельных фирм. Заявительница рассказала, что обратилась в фирму, заказала мебель и произвела оплату. Но в оговоренный срок заказ не был выполнен, а когда клиентка лично пришла в компанию, выяснилось, что в реестре заказов её мебели нет. Сотрудница, оформлявшая договор и принимавшая деньги за заказ, уволилась", - рассказал в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия было установлено, что уволившаяся сотрудница фирмы причастна еще к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили три уголовных дела, ей грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Фото:©РИА Новости/Алексей Мальгавко

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