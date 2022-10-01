2 октября временно ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Рыбинском районе Красноярского края

2 октября с 17:30 до 23:00 местного времени, в связи с проведением ремонтных работ будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный вблизи поселка Саянский на пересечении с автодорогой Заозерная – Агинское (Рыбинский район Красноярского края).

Объезд будет осуществляться через д.Усть-Кандыга и поселок Саянский.

ГИБДД и администрация Рыбинского района уведомлены об ограничении движения.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

По материалам КрасЖД