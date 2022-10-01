1 октября
Красноярск
погода 0 °C
55.3
 
€ 52.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

2 октября временно ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Рыбинском районе Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
09:37 1 Октября 2022
в красноярском крае, железные дороги, общество, ремонт
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

2 октября с 17:30 до 23:00 местного времени, в связи с проведением ремонтных работ будет  закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный вблизи поселка Саянский на пересечении с автодорогой  Заозерная – Агинское (Рыбинский район Красноярского края).

Объезд будет осуществляться через д.Усть-Кандыга и поселок Саянский.

ГИБДД и администрация Рыбинского района уведомлены об ограничении движения.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские депутаты обсудили перспективы передачи краевому центру детского лагеря «Таёжный»

Красноярские депутаты обсудили перспективы передачи краевому центру детского лагеря «Таёжный»

30 Сентября 2022 г.
Это поможет сократить дефицит мест в загородных лагерях для красноярских школьников
Новости Красноярска: Жителя Красноярского края будут судить за незаконную рубку леса на 6 млн рублей

Жителя Красноярского края будут судить за незаконную рубку леса на 6 млн рублей

30 Сентября 2022 г.
Общий объем срубленных деревьев превысил 910 куб. м.
Новости Красноярска: В Красноярске состоялась военно-спортивная игра «Служу Отечеству»

В Красноярске состоялась военно-спортивная игра «Служу Отечеству»

30 Сентября 2022 г.
Сегодня между собой состязались 16 команд
Новости Красноярска: В Красноярске 30 сентября временно закроют съезд с Вейнбаума на Дубровинского

В Красноярске 30 сентября временно закроют съезд с Вейнбаума на Дубровинского

30 Сентября 2022 г.
Съезд откроют после 19:00
Новости Красноярска: МТС создала VR-тур по заповедникам Хакасии

МТС создала VR-тур по заповедникам Хакасии

30 Сентября 2022 г.
Проект объединит регионы Енисейской Сибири и будет способствовать развитию туризма
Новости Красноярска: Стела с гербом и назваемем города появится на въезде в Красноярск

Стела с гербом и назваемем города появится на въезде в Красноярск

30 Сентября 2022 г.
На стеле также будет написано название города
Новости компаний
29/09
ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Большая часть жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в Россию

Большая часть жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в Россию

28 Сентября 2022 г.
По подсчётам 100 % протоколов в ДНР одобрили вхождение в состав РФ 99,23 %
Новости Красноярска: Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

28 Сентября 2022 г.
Автотранспорт на границе оставляют уклонисты
Новости Красноярска: В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

26 Сентября 2022 г.
Ему назначено наказание — 8 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru