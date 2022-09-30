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Красноярские депутаты обсудили перспективы передачи краевому центру детского лагеря «Таёжный»

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Красноярск
18:42 30 Сентября 2022
общество, красноярск, дети, отдых
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В горсовете на заседании профильной комиссии депутаты обсудили проект постановления о передаче краевому центру оздоровительного комплекса «Таёжный», который расположен в Сухобузимском районе. Как отмечают депутаты, качество организации летней оздоровительной программы для красноярских ребятишек – один из приоритетов муниципалитета. Народные избранники работают в составе городской комиссии по проверке готовности лагерей к каникулярному сезону и, кроме того, ежегодно выезжают на места с инспекциями. Во многом благодаря настойчивости депутатов за последние годы материально-техническое состояние муниципальных детских оздоровительных лагерей улучшилось. Так, в лагере «Бирюсинка», «Ласточка», «Патриот» были установлены модульные здания жилых корпусов. В последней осенней корректировке городского бюджета депутаты поддержали выделение средств на возведение модульного пищеблока и столовой для лагеря «Крылья-Восток».

Однако дефицит мест в загородных лагерях для красноярских школьников всё ещё существует. Между тем, в ста километрах от краевого центра, в Сухобузимском районе, расположен оздоровительный комплекс «Таёжный», ранее принадлежавший «Норильскому комбинату» и переданный в 1996 году в краевую собственность. На территории организации, которая занимает восемь земельных участков, расположено 60 зданий и сооружений, 464 объекта движимого имущества и транспортных средств.

В комплекс «Таёжный» за лето можно организовать отдых 2700 красноярских школьников. Конечно, городу придётся платить за содержание учреждения. По предварительным расчётам в год на это потребуется чуть больше 18 миллионов рублей. Но если сравнивать с расходами на возведение новых модульных корпусов, а одно такое здание на 60 детей обойдётся в сумму под 30 миллионов, то приобретение готового комплекса – более чем выгодная сделка.

«Депутаты на особом контроле держат все вопросы, связанные с оздоровлением детей в загородных лагерях: это и организация питания, и антитеррористическая и пожарная безопасность, и техническая безопасность спортивных площадок, и многое другое. А потребность в расширении сети муниципальных оздоровительных учреждений назрела давно. В прошлом году, к примеру, на отдых в оздоровительных лагерях было подано более 12 тысяч заявок – на тысячу больше, чем самих путевок. Поэтому город продолжает работу по увеличению количества модульных зданий жилых корпусов в загородных лагерях, а уж передача в собственность Красноярска такого большого комплекса – это настоящий подарок для красноярских детей и их родителей», - уверена депутат горсовета Оксана Ларионова.

Заслушав доклад представителей администрации, комиссия по бюджету, собственности и экономическому развитию рекомендовала городскому Совету согласовать передачу оздоровительного комплекса из собственности Сухобузимского района в собственность Красноярска. В случае если муниципальный парламент примет положительное решение, нужно будет совершить ещё ряд формальностей с участием Сухобузимского района и агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. Но представители муниципалитета надеются завершить передачу объекта до старта нового оздоровительного сезона.

«Услуга по предоставлению путевок в загородные лагеря очень востребована. На сегодняшний день в пяти муниципальных лагерях летом отдыхают и оздоравливаются 3500 ребят. Кроме того, закупается услуга по предоставлению 4000 мест у частных организаций. И 2700 мест дополнительно – это очень большой плюс. Кроме того, учитывая невысокие финансовые возможности Сухобузимского района и трудности, связанными с содержанием лагеря, край мог вообще лишиться этого объекта. Окончательное решение примет сессия городского Совета, но свою позицию депутаты определили уже сегодня, - отметил председатель комиссии Павел Павелко.

Добавим, в муниципальной собственности Красноярска находятся оздоровительных организаций «Ласточка», «Патриот», «Крылья – Восток», «Крылья – Запад» и «Бирюсинка». 

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