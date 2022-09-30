В Красноярске прошли военно-спортивные соревнования «Служу Отечеству»

В Красноярске состоялась городская военно-спортивная игра «Служу Отечеству».

С 1996 года её организацией занимается молодёжный военно-спортивный центр «Патриот». Игра собирает более тысячи участников из школ и гимназий города, а также ссузов и вузов. Победители районных этапов, занявшие первые места, получили право участвовать в городской финальной военно-спортивной игре. Сегодня участие принимают 16 команд (по 10 человек в каждой) — это юноши и девушки в возрасте от 14 до 20 лет.

Традиционно финал городской игры начался с торжественного митинга на Мемориале Победы у Вечного огня, где собрались команды – финалисты. Приветственные слова участникам произнесли Андрей Козиков, депутат, Дмитрий Басуев, председатель Красноярского городского Совета ветеранов, Михаил Будников, заместитель главы города - руководитель департамента общественной безопасности.

— Всех участников поздравляем с открытием городской военно-спортивной игры! Уважаемые ребята, многие из вас уже не первый год принимают участие в этой игре. Желаю всем вам победы! — сказал Андрей Козиков.

— Дорогие участники военно-спортивной игры, вы прошли отборочные этапы в районных соревнованиях и вышли в финал. Вы все большие молодцы! Вами гордятся родители, наставники, друзья. Желаю победы, быть настоящими защитниками своей Родины! — поддержал напутственными словами ребят Михаил Будников.

Далее после минуты молчания в память о павших в боях за Родину возложили венки и цветы к Вечному огню.

После торжественного митинга участникам предстояло пройти 11 этапов и побороться за звание лучшей команды города. Добавим, что обязательным условием являлось участие, как минимум, двух девушек в каждой команде. Ребятам предстояло показать свои навыки в строевой, огневой подготовке, сразится в пейнтбол, оказать первую медицинскую помощь и реанимацию, ответить на вопросы теста во время интеллектуального этапа, проползти под «колючкой», пройти по минному полю, преодолеть навесную переправу и метание гранаты. На интеллектуальном этапе команды сыграли в танковый биатлон и решали шифровку-кроссворд.

Кстати, участники игр проходят предварительные инструктажи по технике безопасности во время проведения игры и инструктажи по мерам безопасности при обращении с оружием во время проведения игры.

Фото: Александр Жуковец