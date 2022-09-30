В Красноярске состоялась военно-спортивная игра «Служу Отечеству»

В Красноярске состоялся финал городской военно-спортивной игры «Служу Отечеству - 2022». В ней участвовали победители районных этапов – учащихся школ, СПТУ и техникумов, студентов вузов краевого центра.С 1996 года организацией игры занимается молодёжный военно-спортивный центр «Патриот».

Сегодня между собой состязались 16 команд (по 10 человек в каждой) — юноши и девушки (от 14 до 20 лет).

Финал городской игры начался с торжественного митинга на Мемориале Победы у Вечного огня. Приветственные слова участникам произнесли заместитель председателя Красноярского городского Совета депутатов Андрей Козиков, председатель Красноярского городского Совета ветеранов Дмитрий Басуев и заместитель главы города - руководитель департамента общественной безопасности Михаил Будников.

— Дорогие участники военно-спортивной игры, вы прошли отборочные этапы в районных соревнованиях и вышли в финал. Вы все большие молодцы! Вами гордятся родители, наставники, друзья. Желаю победы, быть настоящими защитниками своей Родины! — поддержал напутственными словами ребят Михаил Будников.

После торжественного митинга команды на время прошли 11 этапов игры. Добавим, что обязательное условие — участие, как минимум, двух девушек в каждой команде. Ребята показали навыки в строевой, огневой подготовках, сразились в пейнтбол, оказывали первую медицинскую помощь и реанимацию, отвечали на вопросы теста и т.д.

Фото: Александр Жуковец