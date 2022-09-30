Стела с гербом и назваемем города появится на въезде в Красноярск

Сегодня, 30 сентября, стало известно о том, что МАУ «Красгорпарк» опубликовал на портале Госзакупок объявление о поиске подрядной организации на выполнение работ по размещению стелы с названием и гербом города на въезде в Красноярск. Начальная цена – 49, 3 млн рублей.

По проекту, высота стелы должна составить 4,5 м, ширина – 20 м. Также проект предусматривает, что буквы и волны, которые станут символом Енисея, будут подсвечены в тёмное время суток.

Планируется, что стела появится на въезде в Октябрьский район. Подать заявку для участия в тендере можно до 7 октября.

Фото: © zakupki.gov.ru