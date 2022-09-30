МТС создала VR-тур по заповедникам Хакасии

ПАО «МТС» объявило о запуске федерального экологического проекта «Место силы» в Хакасии. МТС создала VR-фильмы, посвящённые участку «Оглахты» заповедника «Хакасский» и заказнику «Позарым имени В.М. Зимина». В ближайшее время компания обеспечит ключевые образовательные и культурно-научные учреждения Хакасии и Красноярского края оборудованием для просмотра образовательных фильмов в виртуальной реальности.

Фильмы, созданные МТС, представляют собой виртуальные экскурсии по местам, куда туристы могут попасть лишь организованной группой. Теперь же эти достопримечательности станут доступными для всех жителей на сайте заповедника «Хакасский». Видеоролики сняты в формате «видео 360» с использованием всенаправленной камеры, что позволяет получить более полное и объёмное представление о природных территориях. Первых МТС обеспечила оборудованием для просмотра роликов в VR форматах Красноярский краевой краеведческий музей.

Видеоролик участка «Оглахты» включает кадры крупных скоплений наскальных рисунков. Благодаря низкому уровню воды летом компания оцифровала редкие изображения, которые находятся под угрозой исчезновения и расположены ниже уровня воды Красноярского водохранилища. В их числе наиболее редкие петроглифы. Они предположительно обозначают первобытного быка. Ещё один VR-фильм посвящён заказнику «Позарым им. В.М. Зимина» и знакомит зрителей с природой горной Сибири, обитающими там редкими и исчезающими видами животных.

Кроме этого, МТС пополнила коллекцию инклюзивных тактильных форм для экскурсий, проходящих по палеонтологическому маршруту участка «Оглахты». Установленное в рамках «Места силы» большое гнездо динозавра. Скульптура представляет собой собирательный образ кладки яиц, которую могли бы оставить представители крупных ящеров, возможно обитающих когда-то на месте Хакасско-Минусинской впадины. Рядом располагается табличка со шрифтом Брайля.

— Два года назад МТС уже поддержала нацпарк «Красноярские Столбы», сейчас — заповедник «Хакасский». Благодаря нашим VR-фильмам жители могут, так скажем, прогуляться по тропинкам национального парка и заповедным маршрутам Хакасии. Наш проект объединит регионы Енисейской Сибири, привлечёт ещё больше внимания к важности сохранения природы и исторического наследия и будет способствовать развитию внутреннего туризма, — рассказал Сергей Егошин, директор МТС по Красноярскому краю.

Директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий отметил, что «Оглахты» – «концентрированная» Хакасия: степи, курганы, следы народов, живших здесь тысячелетиями, и галерея наскальных изображений.

— Благодаря МТС виртуально «прогуляться» по заповедной территории и «совершить восхождение» на скалы смогут все желающие. Мы рады, что компания выступила с социально значимой инициативой и запустила проект, создающий новые возможности для развития экологического просвещения и познавательного туризма, — сказал он.

Фото: © sergeyfilinin