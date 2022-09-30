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Власти опровергли фейки о том, что мобилизованным красноярцам не выдают обмундирование в частях

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Красноярск
13:15 30 Сентября 2022
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, город, администрация
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В соцсетях и СМИ Красноярска в последние дни тиражируется информация о том, что мобилизованным жителям края не выдают обмундирование и бронежилеты в учебных частях. Более того, распространяются сведения о том, что призванных якобы заставляют всё это приобретать. Однако это не так. 

В минобороны РФ заявили, что все призванные будут полностью обеспечены всем необходимым в соответствии с военными нормами, куда входят средства защиты, стрелковое оружие, средства личной гигиены и сухпайки. 

Также мэрия Красноярска в своих соцсетях рассказала, что прибывших в части красноярцев обеспечили всем необходимым. Им выдали обмундирование и ничего не отобрали. Они накормлены. Они в тепле и поддерживают друг друга. 

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

 

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