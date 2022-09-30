Власти Красноярского края разъяснили механизмы выплат 100 тысяч рублей мобилизованным

Сегодня, 30 сентября, министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова разъяснила механизмы выплаты 100 тыс рублей мобилизованным жителям региона и рассказала об источниках финансирования.

Напомним, что на заседании краевого правительства было принято постановление, подготовленное по поручению губернатора Александра Усса, об единовременной выплате гражданам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Все призванные в рамках мобилизации жители Красноярского края получат выплату в 100 тыс рублей.

По словам Ирины Пастуховой, порядок выплаты выглядит следующим образом:

«Военкомат предоставляет списки в министерство социальной политики. По этим спискам будет производиться выплата каждому гражданину на тот счёт, который он укажет в своём заявлении. Выплачиваться средства будут абсолютно всем по мере предоставления списков от военкомата в министерство», - заявила она.

Также в региональном правительстве опровергли информацию о том, что будет уменьшена помощь многодетным семьям. Министр соцполитики края рассказала, что в бюджете на этот год были предусмотрены средства на земельные сертификаты многодетным семьям, которые стоят в очереди на получение земельных участков и нуждаются в улучшении жилищных условий.

«Данный законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года. Поэтому было принято решение переместить средства, которые потребуются с первого января, а заложены уже сейчас, на единовременные выплаты мобилизованным. На данный момент на эту меру поддержки заложено 152 млн рублей, однако по мере поступления списков будут привлечены другие источники», - сообщила министр.

Кроме того, Ирина Пастухова пояснила, что в течение 10 дней военкоматы предоставляют списки с заявлениями мобилизованных на получение единовременной выплаты и в течение 10 дней будет произведена сама выплата.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов