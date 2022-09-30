Генеральным партнёром студенческой олимпиады «Я – профессионал» стала компания «Норникель»

В четверг, 29 сентября, в Москве открылся шестой сезон студенческой олимпиады «Я – профессионал». Состязания будут проводиться в 73 различных направлениях – от журналистики до искусственного интеллекта. «Норникель» вошёл в список генеральных партнёров олимпиады и теперь компания будет поддерживать направление «Горное дело» совместно с Санкт-Петербургским горным университетом.

Олимпиада «Я – профессионал» является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется в рамках поддержки Министерства науки и высшего образования РФ.

В этом учебном году олимпиада пройдёт в шестой раз. Старт сезона состоялся во время совместного карьерного марафона олимпиады «Я – профессионал» и Российского общества «Знание».

Организаторами соревнования являются более 500 ведущих российских компаний, которые предлагают участникам решать различные кейсы. В перечень организаторов входит «Норникель», СберБанк, Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ, госкорпорация «Росатом», Газпромбанк, «Полюс», Россельхозбанк, РЖД, «Яндекс» и т.д.

Глава совета Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Сергей Кириенко в своём обращении к участникам отметил, что проект, который состоится в этом году в шестой раз, можно назвать стабильным и он завоевал доверие партнёров, а также студентов со всей России.

«В прошлом учебном году студенты российских вузов подали более 624 тысяч заявок на участие в олимпиаде. Всего за пять лет таких заявок поступило более 2,6 миллионов. Это впечатляющий показатель. Олимпиада — это живой, пластичный организм, который каждый год готов к переменам. А направление этих перемен подсказываете вы — студенты, для которых и проводится олимпиада»», - сообщил Сергей Кириенко.

В этом сезоне в олимпиаде будет представлено рекордное количество направлений – 73. Новые направления поддерживают создание прорывных технологий для экономики России, импортозамещение и технологическую независимость государства. Кроме того, в этом году в проекте участвует рекордное число вузов-организаторов – 33.

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова уверена в том, что партнёрство олимпиады «Я — профессионал», общества «Знание» и вузов с предприятиями будет успешным.

«Мы видим заметный интерес к проекту и постоянный рост числа участников, работодателей и образовательных направлений. Мы рассчитываем, что идеи участников при решении кейса «Норникеля» окажутся даже более прорывными и смелыми, чем те, которые сейчас используются в компании», — заявила Лариса Зелькова.

Фото: © РАНХиГС