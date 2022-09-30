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Жителя Красноярского края будут судить за незаконную рубку леса на 6 млн рублей

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Красноярск
16:15 30 Сентября 2022
уголовное, прокуратура, лесорубы, лес, преступление, в красноярском крае
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В Красноярском крае состоится суд над местным жителем, обвиняемого в незаконной добыче леса.

По официальным данным, с декабря 2019 по январь 2020 года злоумышленник использовал специальную лесозаготовительную технику, при помощи которой незаконно срубил лесных насаждений общим объёмом более чем на 910 куб. м. Деревья были срублены на территории Чемдальского участкового лесничества в Эвенкийском районе.

Незаконными действиями обвиняемого лесному фонду РФ был нанесён на сумму свыше шести миллионов рублей.

Фото: © Никита Алексеев

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