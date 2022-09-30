В Красноярске проходит выставка «Дни старшего поколения»

В преддверии празднования Международного дня пожилых людей, до 1 октября, в МВДЦ «Сибирь» проходит выставка «Дни старшего поколения». Данной информацией поделились в министерстве социальной политики Красноярского края.

Специалисты комплексных центров проводят творческие мастер-классы, консультируют по вопросам соцобслуживания, представляют инновационные практики.

Гости выставки смогут обучиться самомассажу «су-джок», изготовлению картин и поделок из фетра и шерсти. Кроме того, они пройдут интеллектуальные тренинги и психологические игры и т.д.

Фото: © пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края