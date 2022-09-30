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В Красноярске проходит выставка «Дни старшего поколения»

Главная Общество
Красноярск
11:45 30 Сентября 2022
общество, красноярск, выставка, пенсионеры
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В преддверии празднования Международного дня пожилых людей, до 1 октября, в МВДЦ «Сибирь» проходит выставка «Дни старшего поколения». Данной информацией поделились в министерстве социальной политики Красноярского края.

Специалисты комплексных центров проводят творческие мастер-классы, консультируют по вопросам соцобслуживания, представляют инновационные практики.

Гости выставки смогут обучиться самомассажу «су-джок», изготовлению картин и поделок из фетра и шерсти. Кроме того, они пройдут интеллектуальные тренинги и психологические игры и т.д.

Фото: © пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края

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