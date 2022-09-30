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В Красноярске нарушивший правила дорожного движения водитель устроил ДТП на железнодорожном переезде

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Красноярск
10:59 30 Сентября 2022
красноярск, железные дороги, происшествия, общество, дтп
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Накануне, 29 сентября, в 21:58 по местному времени, на железнодорожном переезде перегона Дивногорск – Енисей КрасЖД (расположен в Красноярске рядом с остановочным пунктом Тихие Зори), водитель легкового автомобиля Toyota Camry, нарушил правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с  техническим поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Локомотивная бригада и водитель автомобиля не пострадали. На движение других поездов происшествие не повлияло.

В 00:48 по местному времени поезд отправился по маршруту. 

Отметим, что с начала года это уже восьмое дорожно-транспортное происшествие на переездах КрасЖД. Все ДТП произошли по вине водителей.

Красноярская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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