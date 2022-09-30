Красноярца осудят за 18 краж, обман знакомого и управление машиной в нетрезвом виде

Следователями окончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за имущественные преступления 32-летнего красноярца. Его обвиняют в кражах, мошенничестве и повторном управлении машиной в нетрезвом виде. Преступления он совершил, будучи под следствием за другие противоправные деяния, за которые он уже осуждён.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, ему вменяется 18 краж имущества из магазинов. Он крал с торговых полок хозтовары, продукты и алкоголь, прятал в сумку или куртку и выходил, к примеру, в одном из супермаркетов он похитил 11 палок колбасы, 2,5 килограмма сыра и четыре банки икры.

Также мужчина попросил у друга телефон, чтобы позвонить, а сам похитил его. Ущерб от краж и мошенничества — около 90 тыс. руб.

Будучи лишённым права управления, он снова сел за руль пьяным, но был задержан сотрудниками ДПС. Находясь в медучреждении, злоумышленник сфальсифицировал анализы (добавил воду).

Материалы уголовного дела по статьям 158, 159 и 264.1 УК РФ с обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко