30 сентября
Красноярск
погода +1 °C
57.41
 
€ 55.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярца осудят за 18 краж, обман знакомого и управление машиной в нетрезвом виде

Главная Общество
Красноярск
12:44 30 Сентября 2022
мошенничество, кража, красноярск, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

Следователями окончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за имущественные преступления 32-летнего красноярца. Его обвиняют в кражах, мошенничестве и повторном управлении машиной в нетрезвом виде. Преступления он совершил, будучи под следствием за другие противоправные деяния, за которые он уже осуждён.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, ему вменяется 18 краж имущества из магазинов. Он крал с торговых полок хозтовары, продукты и алкоголь, прятал в сумку или куртку и выходил, к примеру, в одном из супермаркетов он похитил 11 палок колбасы, 2,5 килограмма сыра и четыре банки икры.

Также мужчина попросил у друга телефон, чтобы позвонить, а сам похитил его. Ущерб от краж и мошенничества — около 90 тыс. руб.

Будучи лишённым права управления, он снова сел за руль пьяным, но был задержан сотрудниками ДПС. Находясь в медучреждении, злоумышленник сфальсифицировал анализы (добавил воду).

Материалы уголовного дела по статьям 158, 159 и 264.1 УК РФ с обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Власти Красноярского края разъяснили механизмы выплат 100 тысяч рублей мобилизованным

Власти Красноярского края разъяснили механизмы выплат 100 тысяч рублей мобилизованным

30 Сентября 2022 г.
Сейчас на это заложено 152 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске проходит выставка «Дни старшего поколения»

В Красноярске проходит выставка «Дни старшего поколения»

30 Сентября 2022 г.
Гости выставки смогут обучиться самомассажу, изготовлению картин из фетра и шерсти
Новости Красноярска: Генеральным партнёром студенческой олимпиады «Я – профессионал» стала компания «Норникель»

Генеральным партнёром студенческой олимпиады «Я – профессионал» стала компания «Норникель»

30 Сентября 2022 г.
В этом учебном году олимпиада пройдёт в шестой раз
Новости Красноярска: 4 человека пострадали при столкновении ВАЗа с «Мерседесом» в Норильске

4 человека пострадали при столкновении ВАЗа с «Мерседесом» в Норильске

30 Сентября 2022 г.
Пострадавшими оказались пассажиры ВАЗа
Новости Красноярска: В Красноярск доставили экологичный прогулочный катер

В Красноярск доставили экологичный прогулочный катер

30 Сентября 2022 г.
Двухпалубное судно рассчитано на 130 пассажиров
Новости Красноярска: В Красноярске нарушивший правила дорожного движения водитель устроил ДТП на железнодорожном переезде

В Красноярске нарушивший правила дорожного движения водитель устроил ДТП на железнодорожном переезде

30 Сентября 2022 г.
С начала года это уже восьмое дорожно-транспортное происшествие на переездах КрасЖД по вине водителей
Новости компаний
29/09
ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

26 Сентября 2022 г.
Ему назначено наказание — 8 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима
Новости Красноярска: Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

28 Сентября 2022 г.
Автотранспорт на границе оставляют уклонисты
Новости Красноярска: 26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 Сентября 2022 г.
На юге Таймырского муниципального района будет дуть ветер до 17 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru