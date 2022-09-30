В Красноярск доставили экологичный прогулочный катер

Первое прогулочное электросудно доставили в Красноярск по северному морскому пути.

Прогулочное судно для кратковременных маршрутов будет ходить по маршруту Красноярск-Дивногорск, сообщают на сайте Водохода.

Электрический катамаран Ecocruiser построили для Енисея в Ленинградской области по заказу АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

Двухпалубное судно рассчитано на 130 пассажиров. На главной палубе — основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части располагается салон повышенной комфортности на 16 мест, на борту — бар, туалеты, зарядки для телефонов.

Фото: © vodohod.com