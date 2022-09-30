30 сентября
Красноярск
погода +1 °C
57.41
 
€ 55.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярск доставили экологичный прогулочный катер

Главная Общество
Красноярск
11:00 30 Сентября 2022
общество, красноярск, судно, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

Первое прогулочное электросудно доставили в Красноярск по северному морскому пути.

Прогулочное судно для кратковременных маршрутов будет ходить по маршруту Красноярск-Дивногорск, сообщают на сайте Водохода.

Электрический катамаран Ecocruiser построили для Енисея в Ленинградской области по заказу АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

Двухпалубное судно рассчитано на 130 пассажиров. На главной палубе — основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части располагается салон повышенной комфортности на 16 мест, на борту — бар, туалеты, зарядки для телефонов.

Фото: © vodohod.com

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Власти Красноярского края разъяснили механизмы выплат 100 тысяч рублей мобилизованным

Власти Красноярского края разъяснили механизмы выплат 100 тысяч рублей мобилизованным

30 Сентября 2022 г.
Сейчас на это заложено 152 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярца осудят за 18 краж, обман знакомого и управление машиной в нетрезвом виде

Красноярца осудят за 18 краж, обман знакомого и управление машиной в нетрезвом виде

30 Сентября 2022 г.
Ущерб от краж и мошенничества — около 90 тыс. руб.
Новости Красноярска: В Красноярске проходит выставка «Дни старшего поколения»

В Красноярске проходит выставка «Дни старшего поколения»

30 Сентября 2022 г.
Гости выставки смогут обучиться самомассажу, изготовлению картин из фетра и шерсти
Новости Красноярска: Генеральным партнёром студенческой олимпиады «Я – профессионал» стала компания «Норникель»

Генеральным партнёром студенческой олимпиады «Я – профессионал» стала компания «Норникель»

30 Сентября 2022 г.
В этом учебном году олимпиада пройдёт в шестой раз
Новости Красноярска: 4 человека пострадали при столкновении ВАЗа с «Мерседесом» в Норильске

4 человека пострадали при столкновении ВАЗа с «Мерседесом» в Норильске

30 Сентября 2022 г.
Пострадавшими оказались пассажиры ВАЗа
Новости Красноярска: В Красноярске нарушивший правила дорожного движения водитель устроил ДТП на железнодорожном переезде

В Красноярске нарушивший правила дорожного движения водитель устроил ДТП на железнодорожном переезде

30 Сентября 2022 г.
С начала года это уже восьмое дорожно-транспортное происшествие на переездах КрасЖД по вине водителей
Новости компаний
29/09
ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

26 Сентября 2022 г.
По данным службы "112"
Новости Красноярска: Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

26 Сентября 2022 г.
Им оказался бывший выпускник учебного заведения
Новости Красноярска: В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

26 Сентября 2022 г.
Ему назначено наказание — 8 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru