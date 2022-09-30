В Красноярском крае откроются семь крупных поликлиник

На заседании правительства Красноярского края утвердили планы краевой госпрограммы развития здравоохранения на 2023-2025 годы.

В ближайшие три года по краевой программе развития здравоохранения планируется увеличить расходы на льготные лекарства, санавиацию, объекты капстроительства и ремонты медорганизаций.

Финансирование программы — 298,9 млрд руб., сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.

— Планируется построить 7 поликлиник (из них 3 в Красноярске), заменить 155 ФАПов и врачебных амбулаторий. Также в планах провести реконструкцию 14 объектов, капитально отремонтировать 73 поликлиники, участковых и районных больниц, врачебных амбулаторий. Будет приобретено 192 единицы автотранспорта. К 2024 году в регионе откроются 6 центров амбулаторной онкологический помощи. Кроме этого, планируется переоснастить 8 сосудистых центров, — рассказал Борис Немик, министр здравоохранения.

Поликлинику в мкр. Покровский, палатный корпус краевого онкологического диспансера, поликлинику в с. Идринское, лечебно-диагностический корпус в Ирбее введут в эксплуатацию уже в этом году. В 2023 году введут поликлинику в мкр. Северный. В числе объектов 2024 года — поликлиники в Свердловском районе и в Емельяново.

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