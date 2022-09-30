Основные дороги Красноярского края засыпало снегом

В Красноярском крае в пятницу утром, 30 сентября, сотрудники ГИБДД предупредили автовладельцев о том, что на главных автодорогах региона выпало множество снега.

В этой связи водителей настоятельно просят поменять на своих автомобилях летнюю резину на зимнюю.



Также стало известно о перечне дорог, на которых отмечено обильное выпадение снега:

Красноярск-Енисейск (км 226+000)

Абан-Быстровка (км 14+064)

Саяны (км 297+785)

Ирбейское-Новая Солянка (км 2+765)

Заозерный-Агинское (км 33+680)

Иланский-Росляки (км 1+000)

Канск-Абан-Богучаны (км 115+814)

Енисейск-Пировское (км 2+980)

Канск-Тарай (км 13+215)

Красный Маяк-Петрушки (км 13+660).

Фото: © ГИБДД по Красноярскому краю