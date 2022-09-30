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Основные дороги Красноярского края засыпало снегом

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Красноярск
10:21 30 Сентября 2022
погода, непогода, в красноярском крае, гибдд
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В Красноярском крае в пятницу утром, 30 сентября, сотрудники ГИБДД предупредили автовладельцев о том, что на главных автодорогах региона выпало множество снега. 
В этой связи водителей настоятельно просят поменять на своих автомобилях летнюю резину на зимнюю. 

Основные дороги Красноярского края засыпало снегом


Также стало известно о перечне дорог, на которых отмечено обильное выпадение снега:  

  • Красноярск-Енисейск (км 226+000)
  • Абан-Быстровка (км 14+064)
  • Саяны (км 297+785)
  • Ирбейское-Новая Солянка (км 2+765)
  • Заозерный-Агинское (км 33+680)
  • Иланский-Росляки (км 1+000)
  • Канск-Абан-Богучаны (км 115+814)
  • Енисейск-Пировское (км 2+980)
  • Канск-Тарай (км 13+215)
  • Красный Маяк-Петрушки (км 13+660).

Фото: © ГИБДД по Красноярскому краю

 

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