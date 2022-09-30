В Красноярском крае на поддержку малого и среднего бизнеса выделят около 2 млрд рублей

На заседании правительства Красноярского края утвердили госпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» на 2023 год и плановый период 2024-2025, пишут на сайте регионального правительства.

Финансирование программы в течение трёх лет — около 2 млрд руб. В том числе более 240 млн руб. за счёт федерального бюджета.

— Главные цели реализации госпрограммы — стимулирование активности предприятий в инновационной деятельности, поддержка экспортёров-производителей несырьевых неэнергетических товаров и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. В следующем году вновь будут предусмотрены различные виды грантов и субсидий для предпринимателей, льготные финансовые продукты. Федеральные и региональные эксперты продолжат проводить консультации и обучение для тех, кто хочет заниматься предпринимательством, – рассказала Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

В результате реализации программы к 2030 году планируется обеспечить рост числа занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, до 450 тысяч человек. Кроме того, в планах увеличить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 9,9 млрд долларов США, привлечь дополнительные инвестиции в инновационные проекты компаний на сумму более 1,7 млрд рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов