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В Красноярском крае около 600 кг продуктов изъяли из обращения в ходе летней оздоровительной кампании

Главная Общество
Красноярск
10:00 30 Сентября 2022
в красноярском крае, роспотребнадзор, продукты, продукция
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В Красноярском крае в рамках летней оздоровительной кампании было изъято почти 600 кг продуктов из обращения.  

В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что в 54% проверенных летних детских оздоровительных учреждениях было зафиксировано свыше 800 нарушений санитарного законодательства.

Изъяли из обращения почти 360 кг несоответствующей обязательным требованиям пищевой продукции. В отношении виновных лиц возбудили административные дела, вынесено 63 предупреждения, а также наложены штрафы на сумму более чем на 910 тыс рублей.

Добавим, что при проверках у 20% поставщиков пищевых продуктов в летние лагеря выявлены нарушения и изъято из оборота свыше 200 кг продукции. Нарушители заплатят штрафы более чем на 450 тыс рублей.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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