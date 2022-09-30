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Поезд здоровья Красноярской железной дороги посетит три региона Сибири в октябре

Главная Общество
Красноярск
09:36 30 Сентября 2022
общество, красноярск, ржд, здоровье
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В октябре рабочий маршрут Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» пройдет по станциям трёх сибирских регионов.

Первую остановку поезд здоровья «Святитель Лука» совершит в Кемеровской области: на станции Междуреченск он будет работать 12 и 13 октября, на станции Теба – 14 октября.

Затем врачи передвижной поликлиники будут вести приём в Хакасии: Балыксу  – 15 октября, Бискамжа  – 16-17 октября, Биркчул  – 18 октября, Аскиз  – 19-21 октября.

Конечным пунктом октябрьской командировки станут станции Красноярского края, где запланировано три остановки: Кошурниково  – 22-23 октября, Щетинкино – 24 октября, Мана – 25 октября.    

Жители смогут получить консультации терапевта, педиатра, невролога, отоларинголога, хирурга, офтальмолога, эндокринолога и других специалистов. Также здесь работает клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

Медицинская помощь в поезде здоровья предоставляется бесплатно по самостоятельному обращению или направлению лечащего врача.

При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребёнка), полис обязательного медицинского страхования, выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления, результаты ранее пройденных исследований.

Посещение медпоезда осуществляется с соблюдением противоэпидемических мер: используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция.

Прием ведется с 7:30 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

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Подробнее с маршрутом передвижной поликлиники, услугами и его возможностями можно ознакомиться на сайте Красноярской железной дороги в специальном разделе «Поезд здоровья». Задать интересующие вопросы жители могут, позвонив в call-центр ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Красноярск» по телефону: +7 (391) 229-22-22.

По материалам КрасЖД

Фото: © КрасЖД

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