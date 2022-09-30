В ветеринарных аптеках Красноярского края могут продавать фальсифицированные лекарства

В Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору поступило обращение ООО «Берингер Ингельхайм», что в обороте находятся фальсифицированные ветеринарные лекарства «Эурикан» DHPPi2-L серии L494574 и L 491231 и «Пуревакс» серия L493897, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Фальсифицированные лекарственные препараты обязательно подлежат изъятию.

Если вам стало известно о фактах обращения указанных лекарственных препаратов в Красноярском крае, информацию можно направить на эл. почту vetnadzor@mail.ru или сообщить по телефону (391) 201-93-05.

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