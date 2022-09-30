В Емельяновском районе спасатели оказали помощь 45-летнему мужчине с сердечным приступом

Накануне, 29 сентября, в Красноярском крае в Емельяновском районе в одном из садовых домиков 45-летнему мужчине стало плохо.

По официальной информации, мужчина сообщил о своём плохом самочувствии в службу спасения.

Приехав в СНТ «Энергетик» спасатели обнаружили, что мужчина не может открыть двери. В результате аварийно-спасательных работ специалисты нашли владельца дома с признаками сердечного приступа.

Спасатели оказали мужчине первую помощь и эвакуировали его до а/м скорой мед помощи.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости