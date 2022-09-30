В Красноярске в озеро-парке Октябрьский пройдёт ярмарка 1 октября

В Красноярске в субботу, 1 октября, на территории озеро-парка Октябрьский состоится ярмарка. Мероприятие будет проходить с 10 утра до 16:00. Отметим, что для подобное мероприятие впервые пройдёт на территории озеро-парка. Ранее ярмарка проходила в сквере Серебряный.

Районная администрация приглашает дачников и садоводов, собравших богатый урожай, принять участие в ярмарке. Традиционно фермеры и предприниматели представят собственную продукцию из овощей, мяса и молока. Кроме того, на ярмарке будут представлены изделия народных промыслов.

Добавим, что посетителей ждёт развлекательная программа, а также выступление творческих коллективов.

Фото: © Администрация г. Красноярска