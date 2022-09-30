В Советском районе Красноярска собрали 1 820 покрышек

Мобильная бригада из шести человек с начала лета в Советском районе убрала 1 820 покрышек. Максимальное количество шин собрали с улиц Северного и Зелёной Рощи.

Ещё одна из основных задач мобильной бригады — уборка бытового мусора. За лето они собрали и вывезли более 700 кубометров ТКО.

С начала летнего сезона в районе проходили покосы травы. Всего было выкошено более 300 000 кв м. Эту работу они будут проводить до первого снега, пишут на сайте администрации города Красноярска.

Также сотрудники демонтируют незаконную рекламу, вывозят мусор, ветки, ликвидируют шины, демонтируют аварийные МАФы, обеспечивают безопасность жителей, оперативно устанавливая ограждения на участках коммунальных аварий.

Стоит напомнить водителям, что существуют четыре пункта утилизации покрышек: компания «Красшина» (ул. Шахтёров 66/5), ООО «Спортлэнд» (п. Берёзовка, ул. Щорса, 8), Красноярский завод резиновой крошки (ул. Красной звезды, 1, стр.13), ООО «Вторшина» (ул. Айвазовского, 6).