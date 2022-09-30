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Вместо магазинов Lego в России откроется новая сеть «Мир Кубиков»

Главная Общество
Красноярск
07:13 30 Сентября 2022
общество, в россии, в красноярском крае, игрушка, бизнес, санкции
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Магазины Lego в России заменит новая сеть «Мир Кубиков».

Новую сеть магазинов запускает бывший партнер датского производителя конструкторов Inventive Retail Group.

В магазинах «Мир Кубиков» будут продаваться и Lego, и продукция компаний, которые ввозят по параллельному импорту. Также будет в продаже конструкторы и аксессуары от других производителей. Inventive Retail Group пишет, что запустят первые магазины и сменят вывески на свои в России 29 сентября, уточняет РБК.

В будущем компания планирует вернуться к расширению и масштабированию бизнеса в РФ.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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