Вместо магазинов Lego в России откроется новая сеть «Мир Кубиков»

Магазины Lego в России заменит новая сеть «Мир Кубиков».

Новую сеть магазинов запускает бывший партнер датского производителя конструкторов Inventive Retail Group.

В магазинах «Мир Кубиков» будут продаваться и Lego, и продукция компаний, которые ввозят по параллельному импорту. Также будет в продаже конструкторы и аксессуары от других производителей. Inventive Retail Group пишет, что запустят первые магазины и сменят вывески на свои в России 29 сентября, уточняет РБК.

В будущем компания планирует вернуться к расширению и масштабированию бизнеса в РФ.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович