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В Красноярском крае в селе Парная благоустроили улицу

Главная Общество
Красноярск
17:45 29 Сентября 2022
в красноярском крае, правительство, губернатор, строительство, благоустройство
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В Красноярском крае в Шарыповском районе в селе Парная завершились работы по благоустройству улицы и созданию торговой площади. В центре населённого пункта появилось несколько зон для отдыха, которые разделяет живая изгородь из кизильника и яблонь. Также там было установлено новое современное освещение.

Выложенные из брусчатки дорожки для пешеходов ведут к реке в центре населённого пункта. В рамках подготовительных работ проекта благоустройства жители села поделились своими пожеланиями о том, каким они хотят увидеть новое пространство. Итоговый результата обрадовал не только местных жителей, но и гостей села.

По словам руководителя отдела градостроительства Шарыповского муниципального округа Марины Тезиковой, новая благоустроенная территория расположена на пересечении двух наиболее посещаемых улиц в с. Парная.

На этом месте находятся все социальные объекты, а также магазины, вокруг которых в самый разгар турсезона сельчане из своих автомобилей продавали туристам различные продукты и товары, однако выглядело это непрезентабельно.

В этой связи было принято решение о создании необходимых условий для продавцов и покупателей. В результате были установлены красивые торговые ряды.

Напомним, что идея благоустройства центральных улиц в сельских территориях принадлежит главе региона Александру Уссу. За три года удалось благоустроить свыше 30 улиц.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

 

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