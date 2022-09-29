В Красноярске детский сад в Академгородке планируется открыть в 2023 году

В четверг, 29 сентября, глава города Красноярска Владислав Логинов проверил, как идёт строительство детского сада в Академгородке.

Здание дошкольного образовательного учреждения возводится по нацпроекту «Демография». Появление детского сада, рассчитанного на 300 мест, имеет большое значение для микрорайона, в котором уже на протяжении долгого времени не открывались новые социальные объекты подобного типа. К тому же, в настоящее время Академгородок активно развивается в сфере жилищного строительства.

Новый детсад будет оборудован по всем современным стандартам. Очень важно, что четыре из 12 групп будут ясельными. Это позволит сократить дефицит мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.

В здании предусмотрен пищеблок, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, а во дворе установят игровые площадки с теневыми навесами и спортивные локации.

Сейчас основная часть работ проходит внутри построенного капитального объекта. Специалисты монтируют инженерные сети, осуществляют отделку и облицовку помещений керамической плиткой, устанавливают двери и реализуют пуско-наладку лифтового оборудования. Сегодня в здании был произведён запуск отопления.

По словам технического директора компании-подрядчика «Строй-Холдинг» Аслана Евлоева, благодаря запуску отопления специалисты смогут вести внутреннюю отделку помещения в две смены. Также на прилегающей к детсаду территории ведутся работы по благоустройству.

«В настоящий момент на объекте работают от 55 до 70 человек. Основной задачей является завершение работ по благоустройству территории, в том числе по асфальтированию, укладке брусчатки, посадке деревьев и установке ограждений. Все уличные работы по благоустройству планируем завершить до 15 октября», - отметил он.

В ходе инспекции мэр Красноярска Владислав Логинов обратил внимание заказчика и подрядчика на необходимость максимально уложиться в график и завершить работы в рамках сроков, указанных в контракте.

«По поручению губернатора края особое внимание уделяется контролю строительства образовательных учреждений, в том числе и детского сада в Академгородке. Пока промежуточные результаты позволяют рассчитывать, что работы будут завершены в этом году. На данный момент необходимо сконцентрироваться на благоустройстве территории и закончить его следует как можно скорее», - заявил глава города.

Наряду с этим предстоит завезти и установить в детском саду мебель и оборудование. С января 2023 года планируется приступить к комплектованию учреждения и получению лицензии.

Отметим, что за пять лет в Красноярске около двух десятков новых объектов пополнили сеть муниципальных дошкольных учреждений благодаря поддержке губернатора Александра Усса и федерации. Работа в данном направлении продолжается. На данный момент в рамках реализации нацпроекта «Демография» в Красноярске строится ещё два детсада – на 190 мест по улице Крайней и на 300 мест в микрорайоне «Медицинский городок».

Фото: © Администрация г. Красноярска