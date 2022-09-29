По 100 тысяч рублей получат призванные на военную службу по мобилизации жители Красноярского края

29 сентября на заседании правительства Красноярского края принято постановление о единовременных выплатах в 100 тыс. руб. жителям, призванным по частичной мобилизации. Об этом рассказали в министерстве социальной политики Красноярского края.

Выплаты будут перечисляться на счета мобилизованных на основании списков, предоставляемых военным комиссариатом.

— Военный комиссариат должен не позднее 10 рабочих дней после убытия граждан в воинские части предоставить списки с указанием банковских реквизитов. По ним в течение 10 рабочих дней мы будем перечислять единовременную выплату, — сказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

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