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По 100 тысяч рублей получат призванные на военную службу по мобилизации жители Красноярского края

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Красноярск
17:13 29 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, россия, выплаты, мобилизация
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29 сентября на заседании правительства Красноярского края принято постановление о единовременных выплатах в 100 тыс. руб. жителям, призванным по частичной мобилизации. Об этом рассказали в министерстве социальной политики Красноярского края.

Выплаты будут перечисляться на счета мобилизованных на основании списков, предоставляемых военным комиссариатом.

— Военный комиссариат должен не позднее 10 рабочих дней после убытия граждан в воинские части предоставить списки с указанием банковских реквизитов. По ним в течение 10 рабочих дней мы будем перечислять единовременную выплату, — сказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Фото: © Александр Черных

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